Schalke 04, Tedesco: "Queste vittorie ci fanno bene"

Arrivano i risultati finali dei match di Champions League iniziati alle ore 18.55. Nel girone del Napoli perentoria vittoria del PSG in casa contro la Stella Rossa. La formazione Tuchel si è imposta per 6-1 sui rivali grazie alla tripletta di Neymar e ai gol di Cavani, Di Maria e...

Champions League, PSG a valanga. Schalke ko in extremis

Lazio, Inzaghi in conferenza: "Ho già in mente la formazione"

Napoli, rinnovo Zielinski: non c'è ancora l'accordo sulla clausola

Moratti-FIGC, sempre in programma il contatto con Agnelli e Miccichè

Fotonotizia - Inter al Philips Stadium: walk around per i nerazzurri

Napoli-Liverpool, sorpresa Maksimovic: sarà 3-5-2 in fase di possesso

Inter, Nainggolan: "Dovremo essere bravi con il pallone in uscita"

Napoli, Giuntoli: "Ancelotti sfrutta bene la rosa. San Paolo uomo in più"

TOP NEWS ore 20 - Inter e Napoli in campo, Ancelotti stupisce

Lazio, Inzaghi torna sul derby: "L'atteggiamento non mi è andato giù"

Cuoghi: "Milan-Ibra? Dico di no, ora c'è un altro progetto"

Inter sotto, ha segnato Rosario. PSV subito in vantaggio

Yaya Touré sfida il Milan e ricorda: "Mancava poco per andare all'Inter"

Il tecnico dello Schalke 04 Domenico Tedesco ha parlato ai microfoni della stampa dopo il successo per 1-0 sul campo della Lokomotiv Mosca: "Il gol era solo una questione di tempo nel secondo tempo. Abbiamo fatto molta pressione. Queste vittorie ci fanno bene, la squadra ha lavorato sodo".

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy