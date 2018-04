Schalke, il ds Heidel conferma: "Max Meyer via a fine stagione"

© foto di NewsPix/Image Sport

Il direttore sportivo dello Schalke 04 Christian Heidel ha confermato, in conferenza stampa, l'addio a fine stagione del centrocampista Max Meyer: "La decisione è definitiva, in estate se ne andrà dallo Schalke, abbiamo trattato la questione con la massima professionalità e proprio per questo motivo non ci sono stati problemi particolari fra le due parti".