Schalke, Tedesco sul Galatasaray: "Stimo Terim perché tifo Fiorentina"

Il tecnico dello Schalke04 Domenico Tedesco ha parlato oggi in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League contro il Galatasaray dell'ex allenatore viola Terim, del quale l'allenatore di origine italiana ha così parlato, svelando un curioso particolare circa la sua fede calcistica: "Terim è un manager molto importante: non sono solo un fan di quello che ha fatto in questi anni al Galatasaray ma in generale sono da sempre un tifoso della Fiorentina: so che quando allenava a Firenze è stato descritto come un "grande" in quel momento. Sarebbe un grande privilegio per me incontrarmi con lui e stringermgli la mano".