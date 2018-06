Scolari e la chiamata dello Sporting Lisbona: "Non posso accettare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Felipe Scolari ha ammesso tramite il proprio ufficio stampa di aver avuto contatti con lo Sporting Lisbona per la successione di Jorge Jesus, ma ha anche aggiunto: "Sono stato cercato da un rappresentante del club per trattare il mio arrivo. L'ho ringraziato ma ho anche aggiunto che in questo momento non posso accettare questa proposta".