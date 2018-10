Scozia, tifosi spiati dalla Polizia attraverso i cellulari: scoppia il caso

Protagonista dell'evento 'La Bellezza del calcio raccontata dai maestri' al Festival dello Sport di Trento insieme ad Arrigo Sacchi e Pep Guardiola, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti si è raccontato a 360°. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "Basta giocare bene per...

Inter, non solo Modric e Barella: i nerazzurri seguono Veretout

Ancelotti: "A Napoli c'è tutto per far bene. Intanto Klopp è sistemato"

Sacchi: "In Italia resistenza al cambiamento, bisogna innovare"

Mihajlovic: "Derby? Di solito perde chi è favorito. Fiducia in Mancini"

Guardiola integrale: "Futuro in Italia? Perché no... Ci sono talenti"

CR7, team da un milione di dollari per difendersi dalle accuse di stupro

Sacchi: "Spero in derby ricco di emozioni. Italia? Serve tempo"

Napoli, Mertens: "Per lo Scudetto ci siamo, la Juve non mi convince"

Juventus, mirino puntato su Genova: non solo Piatek, piace Andersen

Racing Club, Milito: "L'offerta dell'Inter per Lautaro era irrinunciabile"

Fiorentina, Simeone: "L'Atletico sarebbe il top per me e mio padre"

Inter, il Manchester di Mourinho torna alla carica per Perisic

Monza, Berlusconi: "Derby in A col Milan non è un sogno"

Solo le traverse fermano l'Italia: 0-0 in Polonia al 45'

Scoppia un caso curioso in Scozia. Secondo quanto riporta Sky News i tifosi infatti hanno accusato la polizia di accedere senza richiesta e senza motivi ai dati personali e ai cellulari, una pratica utilizzata dagli agenti a partire dal 2011 nelle gare di alta tensione come quelle tra Celtic e Rangers. Secondo la Polizia questa tecnica andrebbe a ridurre gli atti terroristici e criminali ma i tifosi accusano le istituzioni di aver trasgredito le regole della privacy senza accuse particolari. Nel 2016 pare che ci siano stati addirittura 3007 mandati di intercettazioni e la Polizia continua ad insistere che questi metodi sono rivolti a salvaguardare il paese dal terrorismo.

