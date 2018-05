Seedorf saluta il Deportivo: "Un privilegio lavorare in questo club"

E' terminata l'avventura di Clarence Seedorf sulla panchina del Deportivo La Coruna, a seguito della retrocessione del club in Segunda Division. Lo stesso tecnico olandese, ex Milan, ha voluto ringraziare il club tramite i propri profili social: "Non ci sono parole per esprimere la delusione di non essere riusciti a raggiungere l'obiettivo di mantenere il Club nella Liga. Allo stesso modo, non ci sono parole per descrivere il piacere e il privilegio di lavorare con questo gruppo di giocatori e lo staff del Deportivo. E' stato fantastico sentire l'affetto nell'atmosfera magica del Riazor. Oggi che il mio rapporto con il Depor è terminato posso dire che lascio una città la cui gente mi ha abbracciato calorosamente dal primo giorno. Ho fatto nuove amici e li ringrazio dal cuore per la loro amicizia. Forza Depor!"