Seedorf si offre per la panchina del Real Madrid: "Sarebbe un onore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi raccoglierà l'eredità di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid? I nomi che circolano, con Pochettino in testa, sono tantissimi così come le autocandidature. Fra queste c'è quella di Clarence Seedorf che ha così parlato ieri sera a margine di una partita benefica fra le leggende del Real Madrid e quelle dell'Arsenal: "Sto cercando un club, per me sarebbe un onore allenare il Real Madrid. Con questo non voglio creare polemiche, ho un buon rapporto col club che ora ha bisogno di tranquillità".