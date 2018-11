Seedorf su Neymar: "Ha sbagliato a lasciare il Barca così velocemente"

Domani il Camerun affronterà il Brasile in Inghilterra e il ct del Camerun Seedorf ha parlato di vari temi alla viglia del match. Tra questi anche Neymar: "E' giovane e non è in Europa da tanto tempo E' un talento indiscutibile ma ha bisogno di una squadra che lo aiuti a crescere per poter dare il suo massimo. Da solo non può farcela. Credo che sia stato un peccato lasciare il Barcellona così rapidamente. Con altre due stagioni al Barça sarebbe stato diverso. Credo che lui debba giocare con calciatori migliori di lui, non tecnicamente ma che abbiano raggiunto obiettivi più importanti e che possano incutere rispetto".