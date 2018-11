Serbia-Montenegro 2-1. Promozione a un passo per gli uomini di Krstajić

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

La Serbia vince il derby contro il Montenegro e si avvicina alla promozione. A Belgrado vincono i padroni di casa 2-1 grazie alle reti di Ljajic (30') e Mitrovic (32'). Mugosa accorcia le distanze per i montenegrini al 70'. In caso la Romania non dovesse vincere stasera contro la Lituania, la selezione di Mladen Krstajic potrebbe salire in Lega B con un turno d'anticipo.

SERBIA-MONTENEGRO 2-1 - 30' Ljajic, 32' Mitrovic, 70' Mugosa.

Classifica

Serbia 11

Montenegro 7

Romania 6

Lituania 0