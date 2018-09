Sergio Ramos: "CR7? Peccato non sia venuto. Modric merita il premio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ha parlato a margine della cerimonia per il premio della FIFA "The Best": "La vittoria di Modric? Sono contento come se lo avessi vinto io. Merita questo riconoscimento perché è un ottimo giocatore e una persona splendida. Ha segnato un'epoca nel Real Madrid. Le assenze di Messi e Ronaldo? Sarebbe stato bello se fossero venuti anche loro. Il mio premio? E' il nono e sono orgoglioso di averlo vinto. E' un premio per la perseveranza e la dedizione al mio lavoro".