Sergio Ramos: "Le critiche di Klopp? Non è la prima volta che perde"

© foto di J.M.Colomo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa europea contro l'Atletico Madrid (in programma domani a Tallin), il difensore del Real Madrid - Sergio Ramos - è tornato anche sullo scontro con Salah in finale di Champions e sulle critiche mosse da Klopp: "Non voglio insistere su questo argomento, ho già detto quello che pensavo. Se questa cosa gli serve per giustificare di aver perso una finale, beh, non è la prima che perde. Ma non importa, io lo considero come uno dei migliori allenatori e infatti l'ho votato, così magari sta un po' più tranquillo".