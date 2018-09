Seri: "Il Fulham è stato subito chiaro. Per questo l'ho preferito alle big"

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista ivoriano Jean Michael Seri ha spiegato al Times il perché della scelta Fulham, nonostante l'interesse di club ben più ambiziosi come Chelsea o Liverpool: "Il Fulham è stato subito chiaro: è venuto a vedermi e mi ha detto che mi voleva. Anche Chelsea, Tottenham e Liverpool, tra le tante, mi hanno visionato, ma non mi hanno mai detto niente di simile. Ho accettato il Fulham proprio per questo motivo".