Shakhtar Donetsk, Fred tra i due Manchester: United in vantaggio

© foto di imago sportfotodienst

A giugno molto probabilmente lo Shakhtar Donetsk dovrà salutare anche Fred, giocatore che piace molto al PSG ma soprattutto alle due squadre di Manchester. Nelle ultime settimane il City ha raffreddato il suo interesse per il brasiliano e secondo quanto riporta il Daily Star, lo United in questo momento è in vantaggio per portarlo in Inghilterra perché Mourinho lo ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi.