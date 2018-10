Shakhtar, Fonseca: "Peccato il pareggio, avremmo meritato di più"

Sembrava avere la vittoria in pugno dopo il doppio vantaggio, poi lo Shakhtar Donetsk si è fatto rimontare dall'Olympique Lione. Così il tecnico degli ucraini Paulo Fonseca ha commentato il 2-2 finale: "La squadra ha mostrato personalità e coraggio, in pochi possono venire qui e fare quel che abbiamo fatto. Sono orgoglioso dei miei giocatori, abbiamo presentato lo Shakhtar nel migliore dei modi. E' un peccato che sia finita in pareggio perché avremmo meritato di più, infatti dopo aver subìto il secondo gol abbiamo reagito e creato occasioni. - ha concluso l'allenatore - Abbiamo segnato due gol e dominato il gioco per gran parte della gara. La prima mezzora è stata eccellente ma nella ripresa ci hanno messo sotto pressione e non siamo riusciti più a controllare la partita".