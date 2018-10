Shearer: "Pogba non avrebbe pulito scarpini dei campioni dello United"

© foto di Imago/Image Sport

Continua il gelo in casa Manchester United tra Paul Pogba e José Mourinho. Tanto che adesso anche il mondo degli sportivi comincia a schierarsi prendendo posizione sulla delicata vicenda. Lo ha fatto Alan Shearer, il miglior marcatore nella storia della Premier League. L'ex giocatore del Newcastle ha voluto prendere le difese di Mourinho: "In questo United i giocatori sono imbarazzati nei loro atteggiamenti, come possono non giocare per Mourinho? Oggi vediamo persino immagini in allenamento con discussioni e risate sugli spalti mentre la propria squadra perde. Quando giocavo, i club avevano il potere, come l'allenatore, ora, il potere è nelle mani dei giocatori. Pogba? È il trasferimento più costoso nella storia dello United, e fermandomi a pensare ai grandi giocatori che hanno indossato quella maglia, posso dire con grande onestà che il francese non avrebbe neanche pulito gli scarpini di questi campioni che hanno fatto la storia dell'Old Trafford", le sue parole al Sun.