Siviglia, ag. Lenglet: "Futuro? Conterà il progetto. Barça meta gradita"

© foto di J.M.Colomo

Il difensore del Siviglia Clement Lenglet è obiettivo caldissimo per il Barcellona. Del suo futuro ne ha parlato a Estadio Deportivo il suo agente Gregory Dakad: "Clement se ne andrà se dovesse capire che esiste un progetto migliore per lui rispetto a quello del Siviglia. Per questo ha chiesto un po' di tempo per decidere, mi sembra normale. Non abbiamo ancora alcun accordo firmato, ma è chiaro che il progetto del Barça gli piacerebbe".