Siviglia, Ben Yedder superstar: "Sapevo che avrei segnato"

Wissam Ben Yedder, attaccante del Siviglia e assoluto protagonista della serata di Champions League contro il Manchester United, ha parlato dopo la doppietta segnata: "Contro una squadra della qualità dello United, specialmente con un allenatore come Mourinho, sapevamo che sarebbe stato difficile e che il primo gol avrebbe liberato una formazione o l’altra. Ho fiducia in me stesso e sapevo che avrei segnato. È stata una partita difficile, molto combattuta, ma siamo riusciti a segnare i gol dei quali avevamo bisogno. L’allenatore ci ha detto di credere che tutto fosse possibile: penso che lo meritiamo, abbiamo giocato molto bene oggi. De Gea è un grande portiere, uno dei migliori al mondo: sono andato con il mio istinto, senza pensare troppo. Si tratta di dare il massimo e di entrare nel momento, anche se stai giocando contro un grande squadra come il Manchester United".