Siviglia, Castro: "Arias non sarà più il ds dalla prossima stagione"

© foto di Federico De Luca

Durante la conferenza stampa post Consiglio di amministrazione il presidente del Siviglia JOsé Castro ha parlato del futuro del ds Oscar Arias, uomo mercato indicato la scorsa estate da Monchi per la sua sostituzione: "Il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione: il direttore sportivo non continuerà il suo lavoro al Siviglia il prossimo anno. Oscar Arias continuerà a lavorare nel club, ma non si occuperà più della pianificazione della prossima stagione. Ci prenderemo un paio di mesi di tempo per decidere il suo sostituto".