Siviglia, Cordon sul futuro da ds: "Non ne so nulla, domani sarò in Cina"

© foto di Emiliano Crespi

Antonio Cordòn, uomo mercato del gruppo cinese a capo di Parma, Granada e Chongqing Lifan e candidato per la direzione sportiva del Siviglia, ha parlato dell'eventualità a Estadio Deportivo: "Del Siviglia non so niente, sono appena tornato da un viaggio e domani ripartirò per la Cina. Sono fuori da questi discorsi. Le parole di Castro? Mi colgono impreparato, ho viaggiato parecchio ultimamente e non conosco i fatti. E domani, come detto, devo ripartire".