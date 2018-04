Siviglia, già individuato il sostituto di Montella: sarà Joaquin Caparros

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Siviglia ha già scelto il sostituto di Vincenzo Montella: è Joaquin Caparros, ex tecnico dell'Al-Alhi e già allenatore degli andalusi dal 2000 al 2005. Il 62enne di Utrera, però, avrebbe posto delle condizioni sulla durata dell'accordo: non vuole essere un semplice traghettatore fino al termine della stagione, ma vuole un contratto anche per la prossima.