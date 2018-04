Siviglia, il ds Arias su Montella: "Niente mi fa pensare all'esonero"

Il ds del Siviglia Oscar Arias, intervistato da Radio Marca, non sembra avere dubbi sulla continuità sua e di Montella tra le fila biancorosse: "Niente mi fa pensare che Montella non sarà a dirigere la squadra nella gara di venerdì col Levante. Vincenzo è il nostro allenatore, ci ha portati alla finale di Copa del Rey e ai quarti di finale di Champions. Con lui poi stiamo lottando per le posizioni importanti della Liga. Ieri ci siamo riuniti per analizzare la situazione e serrare le fila in vista del finale di stagione. Mio futuro? Ho un contratto in essere col Siviglia, la forza e la fiducia per andare avanti".