Siviglia, Kranevitter: "Mi piacerebbe prendermi una rivincita nell'Atletico"

Il centrocampista argentino Kranevitter vorrebbe tornare all'Atletico Madrid dopo una stagione in prestito al Siviglia molto difficile: "Mi piacerebbe prendermi una rivincita all'Atletico Madrid, perché è un club che mi ha trattato molto bene nei mesi in cui sono stato lì. A Siviglia non ho potuto giocare quanto avrei voluto ma sono felice per la stagione del gruppo ", ha detto l'ex River Plate a TyCSports.