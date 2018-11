Siviglia, Lasso non trova spazio: due club in pole per gennaio

© foto di J.M.Colomo

Borja Lasso (24) è pronto a salutare il Siviglia. Il centrocampista ex Osasuna è in scadenza nel prossimo giugno e non rientra nel progetto tecnico del club biancorosso, per questo - scrive Mundo Deportivo - attende soltanto l'apertura del mercato di gennaio per cercare una nuova squadra. Il Granada e il Tenerife, attualmente impegnate nella seconda divisione, sono le formazioni in pole per accoglierlo.