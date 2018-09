Siviglia, Machin: "CR7 un predatore. Ma ora il Real Madrid è più squadra"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico del Siviglia Pablo Machin ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Real Madrid: "Le gare sono tutte complicate, ma quando affronti il Real Madrid è sempre più dura. Il Real senza CR7? Io credo che le buone squadre siano migliori con i giocatori più forti. Cristiano ora è un predatore d'area. La sua voracità fa sì che possa segnare una quantità di gol impensabile per gli altri esseri umani. Prima alcuni giocatori erano coperti dalla sua ombra, ora si sentono tutti più importanti. Non so se il Real è più forte o meno, ma sicuramente è più equilibrato. Non giocano più per un solo giocatore e questo fa sì che sia ancora più difficile controllarli".