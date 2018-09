Siviglia, Machin: "Ora è tutto nero. Standard? Buona squadra"

© foto di J.M.Colomo

Pablo Machin, tecnico del Siviglia, ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Standard Liegi. Momento difficile per gli andalusi, dopo tre sconfitte consecutive. "Quando si perde pare che tutto sia fatale, quando si vince non ci sono errori. Il risultato non maschera tutto, tutti cerchiamo la vittoria, ma non abbiamo giocato male con il Getafe. L'Europa League? Il Siviglia ha fatto molto in questa competizione, abbiamo vinto tre eliminatorie molto dure e lo Standard viene dalla Champions. Non sarà facile, è una buona squadra. Speriamo di dimostrare di essere superiori".