Siviglia, Machin: "Vittoria sofferta? Contavano solo i tre punti"

© foto di J.M.Colomo

L'allenatore del Siviglia Pablo Machin ha parlato dopo la vittoria per 3-2 ottenuta sul campo dell'Akhisarspor: "Quello che conta è il risultato. Siamo venuti qui per vincere e ci siamo riusciti. Era obbligatorio per noi. Ci siamo deconcentrati nella ripresa ma contano solo i tre punti. Dobbiamo correggere ancora diverse cose, soprattutto sotto porta, ma sono questioni di campo che possiamo migliorare".