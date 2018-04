Siviglia, Montella: "Mi dispiace per i tifosi. Ora dobbiamo ripartire subito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il 5-0 rimediato in finale di Copa del Rey contro il Barcellona, il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella ha ammesso tutta la sua delusione: "La partita è stata totalmente controllata dal Barcellona. Sono molto dispiaciuto per i tifosi, per la delusione che abbiamo avuto. Dobbiamo andare avanti e recuperare la forza fisica e mentale per finire il campionato. Il Barca ha perso solo a Roma in questa stagione. Sembrava impossibile, ma volevo pensare che potessimo farcela. Il livello mostrato dal Barcellona era molto alto. Ho visto piangere i miei giocatori, così esce la delusione e domani si riprende a lavorare per arrivare in Europa".