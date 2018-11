Siviglia scatenato: 2-1 all'Espanyol e 2° posto. R. Vallecano-Villarreal 2-2

© foto di J.M.Colomo

Il Siviglia batte in rimonta l'Espanyol nel dodicesimo turno di campionato. Dopo il vantaggio ospite con Iglesias al 38', sono Mercado e Ben Yedder a ribaltare il risultato tra il 70' e l'89'. Con questo successo gli andalusi si portano a un solo punto di distanza dalla capolista Barcellona, secondi con 23 lunghezze come Atletico Madrid e Alaves. Quinto posto, invece, per la compagine catalana con 21 punti.

Finisce 2-2 l'altra gara delle 18:30 tra Rayo Vallecano e Villarreal. Vantaggio ospite al 33' con Chukwueze, pareggio di De Tomas al 45' e rimonta di Garcia al 66'. Partita chiusa? Non ancora, c'è tempo per il gol dell'italiano Sansone all'80'. Sottomarino giallo sedicesimo con 11 lunghezze, Rayo diciannovesimo con sette.

Questo il programma della dodicesima giornata di Liga:

9/11

21:00 Levante-Real Sociedad 1-3

10/11

13:00 Valladolid-Eibar 0-0

16:15 Getafe-Valencia 0-1

18:30 Atl. Madrid-Ath. Bilbao 3-2

20:45 Girona-Leganes 0-0

11/11

12:00 Alaves-Huesca 2-1

16:15 Barcellona-Betis 3-4

18:30 Siviglia-Espanyol 2-1

18:30 Rayo Vallecano-Villarreal 2-2

20:45 Celta-Vigo-Real Madrid