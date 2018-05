Siviglia, si pensa al ritorno di Krychowiak

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Siviglia starebbe pensando al ritorno di Grzegorz Krychowiak. Il centrocampista è di proprietà del Paris Saint Germain ma in questa stagione ha giocato in prestito al West Bromwich Albion. Difficilmente resterà in Francia e il Siviglia vorrebbe riportarlo in Spagna per rilanciarlo.