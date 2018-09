Siviglia, tegola Aleix Vidal: out per una lesione all'adduttore

© foto di Federico De Luca

Tegola per il Siviglia, che perderà per le prossime settimane Aleix Vidal a causa di un infortunio. L'ex Barça dovrà star fuori per una lesione muscolare all'adduttore della gamba destra. Il club andaluso ha comunicato che il giocatore sarà fuori sicuramente per le gare con Real Madrid, Eibar e Krasnodar.