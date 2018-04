Siviglia, Vazquez: "Periodo sfortunato ma l'Europa è possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franco Vazquez, centrocampista offensivo del Siviglia, ha parlato in seguito alla sconfitta subita in casa del Levante che potrebbe costare il posto a Vincenzo Montella: "Non stiamo attraversando un momento facile, ma penso che abbiamo la qualità per qualificarci alla prossima Europa League facendo più punti possibili da qui alla fine. Ci manca un po' di fortuna e qualche situazione favorevole che invece non sono mancati in altri momenti del nostro recente passato".