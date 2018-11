Slovacchia, Skriniar: "Contro la Repubblica Ceca può succedere di tutto"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera la Slovacchia affronterà la Repubblica Ceca nell'ultima partita del proprio girone di Nations League. Per la formazione di Pavel Hapal, reduce dalla sonora vittoria contro l'Ucraina, una vittoria varrebbe la salvezza con conseguente condanna dei cugini alla retrocessione in League C. Milan Skriniar, all'arrivo a Praga, ha commentato così questo importante derby: "Dopo l'Ucraina, stavo molto bene. Ma ora sappiamo tutti che contro la Repubblica Ceca può succedere di tutto. Sarà una bella esperienza! Sono molto felice così come tutta la nostra squadra".