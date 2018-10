Sokratis, gol storico. È il primo di un giocatore non allenato da Wenger

© foto di Federico De Luca

Quello realizzato ieri da Sokratis Papastathopoulos è un gol storico in casa Arsenal, perché è il primo segnato da un giocatore che non è mai stato allenato da Arsene Wenger. Dopo 22 anni, dunque, i Gunners hanno voltato definitivamente pagina: il difensore greco ha sbloccato il match di Europa League, vinto 3-0 sul Qarabag. Prima di lui, dall'inizio della stagione, erano andati in rete Mustafi (1), Monreal (1), Özil (3), Xhaka (1), Mkhitaryan (1), Aubameyang (4), Lacazette (3 ), Iwobi (1) e Welbeck (4).