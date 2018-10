Souness attacca Pogba: "Qualità assurde ma sembra scordare le basi"

© foto di Imago/Image Sport

Graeme Souness, leggenda del calcio scozzese e della Premier Division britannica, ha parlato a Sky Sports UK di Paul Pogba. "Questo ragazzo è stato benedetto da una qualità atletica e fisica pazzesca, ma anche contro il Chelsea ha fatto degli errori che doveva già migliorare in passato come sul gol di Rudiger. Ha una tecnica favolosa ma spesso scorda le basi tattiche. Sembra che lo critichi sempre ma anche Mourinho non può essere soddisfatto dei continui errori di Pogba".