© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Manolo Gabbiadini non tornerà in Italia nella finestra invernale del mercato. C'è stato un incontro tra l'agente Pagliari e il Southampton, che però non sembrerebbe il preludio a un addio dell'attaccante alla Premier League. Su di lui ci sono Bologna e Fiorentina.