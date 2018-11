Southampton, la sfida con il Fulham può essere decisiva per Hughes

© foto di Allstar/Image Sport

Tempi duri per il Southtampton, terzultimo in Premier League con soli otto punti conquistati nelle prime 12 partite di campionato. La posizione di Mark Hughes è in bilico, ma la dirigenza dei Saints avrebbe rinnovato la propria fiducia al tecnico almeno fino allo scontro-salvezza contro il Fulham. A riportarlo è Sky Sports.