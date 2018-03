Spagna, Alonso: "Occasione per me di farmi vedere e convincere il ct"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale del Chelsea Marcos Alonso, ha commentato così sul sito ufficiale del club inglese la sua convocazione con la Spagna: "La prendo come una grande chance. Il ct mi conosce dai tempi del Castilla, è una occasione per me di mostrarmi e di adattarmi rapidamente alla squadra, per fare parte di questo gruppo per tante volte ancora".