Spagna fuori dalla fase finale di Nations League, le reazioni degli spagnoli

© foto di Imago/Image Sport

Con il successo in rimonta conquistato contro la Croazia, la squadra di Southgate ha conquistato l'accesso alla fase finale della Nations League che si giocherà a giugno. Questo successo però ha condannato la Spagna bloccata al secondo posto e trovatasi senza Final Four mentre la Croazia è retrocessa.

"Spagna eliminata dalla Nations League", titola il quotidiano Marca che sottolinea come questo risultato sia disastro sportivo ed economico che continua a colpire una nazionale già ferita dal Mondiale. "Kane mata sia Spagna che Croazia", titola invece AS che punta poi il dito contro Luis Enrique, il quale ha molte cose da risolvere.