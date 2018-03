Spagna-Germania 1-1, Marca titola: "Il Mondiale è già cominciato!"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marca di questa mattina commenta il pareggio della Spagna contro la Germania per 1-1 giocata ieri titolando: "Il Mondiale è già cominciato!". Iniesta brilla nella convincente gara delle Furie Rosse. Rodrigo segna e dedica la rete al figlio di Canizares scomparso negli scorsi giorni. Ci pensa Muller a pareggiare i conti ma le due squadre sono già in forma per la Coppa del Mondo.