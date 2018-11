Spagna, L. Enrique: "Isco capitano? Tira il carro da anni, anche nel club"

© foto di J.M.Colomo

Dopo l'amichevole vinta contro la Bosnia di misura, Luis Enrique ha commentato così la prestazione della Spagna: "Abbiamo iniziato bene la partita, creando diverse azioni pericolosa, ma la Bosnia ha creato poco. Isco capitano? La fascia è per il giocatore con più presenze ma credo che Isco da molti anni sta trascinando la squadra, anche nel suo club. Ha talento e potenziale. E' sempre stato un giocatore importante e con un atteggiamento elogiabile. Brasi Mendez decisivo al debutto? È stato molto bello, debuttare e segnare un gol è per pochissimi, è bello per un allenatore scoprire il futuro".