Reduce dalla vittoria per il successo in Inghilterra per 2-1, adesso per la Spagna è tempo di preparare la sfida di domani contro la Croazia. "Mi piace questa euforia e la fiducia che si respira", ha detto il ct Luis Enrique che ha poi proseguito in conferenza stampa: "Sono contento che i tifosi siano felici per la nostra gara e la nostra vittoria, ma ora è il momento di pensare a domani". Guai, però, a sottovalutare la selezione vicecampione del mondo. "Se devo parlare della Croazia dico che Modric e Rakitic sono i calciatori migliori, se devo parlare del migliore in assoluto dico Messi. La Croazia ha disputato un ottimo Mondiale in Russia, su questo avevo pochi dubbi perché ha calciatori di grandissimo livello", le parole del ct della roja.