Spagna, Luis Enrique: "Nations League? No drammi. Testa all'Europeo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la vittoria dell'Inghilterra sulla Croazia, la Spagna è rimasta fuori dalla fase finale di Nations League ma Luis Enrique non ne fa un dramma: "Ho un bilancio positivo guardando il girone in cui abbiamo giocato, uno dei più difficili, dopo tutte le due partite eravamo in testa alla classifica ma il calcio è così, quello che posso dire dopo aver analizzato i se match è che non mi aspettavo che la mia squadra fosse a questo livello, sì in un atteggiamento molto buono, sono felice, mi sarebbe piaciuto passare alla fase finale ma mi concentro sulla qualificazione per il campionato europeo e penso che la mia squadra sia bella".