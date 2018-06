Spagna, Michel il favorito per il dopo-Lopetegui come ct

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta Cadena SER, l'ex allenatore del Malaga Michel sarebbe il primo nome per il dopo-Lopetegui. L'accordo dell'attuale ct col Real Madrid spinge infatti la Federcalcio spagnola a correre ai ripari per non farsi trovare impreparata al termine del Mondiale in Russia.