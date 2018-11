Spagna, Saul: "Se De Gea prende gol è colpa di tutti, critiche ingiuste"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia dell'amichevole contro la Bosnia, il giocatore della Spagna Saul ha parlato del momento della squadra dopo la sconfitta rimediata contro la Croazia: "Parlo delle ultime quattro partite, ci sono cose da migliorare, i primi due match ci hanno buttato tra le nuvole e gli ultimi due ci hanno riportato alla realtà, dobbiamo migliorare, analizzare quegli errori, ma la squadra sta crescendo. Le critiche a De Gea? Quando criticate tanto un giocatore, questo influenza tutti noi. Non va bene per nessuno, non penso che dovrebbe esserci così tanto accanimento. David è uno dei migliori al mondo e lo ha dimostrato. Quell'energia negativa che viene generata non è buona per lui e per la nazionale. Se David riceve gol è colpa dell'intera squadra. Qualcosa dovrà essere migliorato".