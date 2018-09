Spagna, Sergi Roberto: "Sarò per sempre grato a Luis Enrique"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergi Roberto ha parlato a RFEF.es dopo la chiamata in Nazionale: "Luis Enrique è sempre stato una persona importante per me, visto anche il debutto con il Barcelona Youth e la continuità successiva. Ora mi ha chiamato per la squadra Nazionale e gli sarò per sempre grato. E' l'allenatore giusto per guidare la Spagna. I suoi criteri di gioco si sposano con quelli della Nazionale. E' un grande motivatore e siamo tutti molto felici, in attesa che inizino le partite che contano".