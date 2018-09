Spagna, T. Alcantara: "De Gea è un grande portiere, che gioia a Wembley"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro l'Inghilterra Thiago Alcantara ha elogiato David De Gea grande protagonista con importanti parate dopo le critiche ricevute al Mondiale: ""L'ho detto più di una volta, l'ho visto al Manchester United e dà fiducia, è vero che con la Spagna non ha giocato sempre bene, ma è un grande portiere. Vittoria a Wembley? È una gioia, perché abbiamo preparato la gara per tutta la settimana e tutto è andato per il meglio".