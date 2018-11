Spagna, tegola Sergio Ramos. Il capitano out per un fastidio all'adduttore

© foto di Imago/Image Sport

Oltre alla sconfitta con la Croazia che lascia la Spagna con un piede e mezzo fuori dalle Final Four di Nations League, c'è un'altra brutta notizia per la Nazionale di Luis Enrique. Il capitano Sergio Ramos, infatti, ha abbandonato il ritiro a causa di un problema all'adduttore e salterà la gara contro la Bosnia. Una brutta novità tanto per la Spagna quanto per il Real Madrid.