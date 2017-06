Spagna U21, Saul: "Felice per la tripletta. Futuro? Sto bene all'Atletico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell'Atletico Madrid e della Nazionale spagnola Under 21 Saúl Ñiguez, mattatore dell'incontro di ieri contro l'Italia, ha parlato così ai microfoni di Cuatro: "Sono davvero felice per la tripletta e anche per aver raggiunto la finale. E' stata dura affrontare l'Italia, soprattutto nel primo tempo, dobbiamo continuare così. Mercato? Sto bene all'Atletico".