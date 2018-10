Spagna, un solo dubbio per Luis Enrique per la gara contro l'Inghilterra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Martedì la Spagna ospiterà l'Inghilterra per la sfida di Nations League ma Luis Enrique sembra avere già le idee molto chiare sulla formazione che schiererà al Benito Villamarín. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo infatti il ct della Roja punterà ancora su De Gea in porta, Azpilicueta, Nacho, Sergio Ramos e Marcos Alonso in difesa, Busquets, Thiago e Saúl a centrocampo mentre Asensio e Rpdrigo giocheranno in attacco con uno tra Suso, Ceballos o Iago Aspas che al momento è in vantaggio sui primi due.