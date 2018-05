Sport e le scelte di Lopetegui: "Una grande lista e una grande assenza"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina con i convocati del ct spagnolo Lopetegui in vista del Mondiale in Russia: "Una grande lista e una grande assenza". Il riferimento è all'esterno del Barcellona Sergi Roberto, giocatore che secondo il quotidiano vicino agli ambienti catalani, avrebbe meritato un posto tra i 23.